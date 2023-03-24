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Законодательство РК

В Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку

стычка Фото: скриншот видео
22 марта около 23:50 возле ночного заведения в Шымкенте между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли ближайшие наряды полиции. 

"С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2. ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершенное группой лиц".


Ведется расследование.

Ранее в Кызылординской области 22 января возле спортивного клуба произошла массовая драка.

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