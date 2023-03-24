В Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку
Фото: скриншот видео
22 марта около 23:50 возле ночного заведения в Шымкенте между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку, сообщает Zakon.kz.
На место прибыли ближайшие наряды полиции.
"С целью предотвращения противоправных действий, а также во избежание тяжких последствий один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Все участники инцидента доставлены в отдел полиции", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2. ст. 293 УК РК "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Ведется расследование.
Ранее в Кызылординской области 22 января возле спортивного клуба произошла массовая драка.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ