В Шахтинске полицейский выстрелил, чтобы остановить массовую драку

Фото: скриншот видео

22 марта около 23:50 возле ночного заведения в Шымкенте между мужчинами произошел конфликт, который перерос в потасовку, сообщает Zakon.kz.

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