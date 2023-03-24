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В Шымкенте развернули оперативный штаб для выяснения причины отравления детей

авто Фото: pixabay
Вице-министр просвещения Шолпан Каринова прибыла в Шымкент для наблюдения за ходом проведения республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления, сообщает Zakon.kz.

Также на место приехали председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова и заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев.

"По поручению министра на месте развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств и принятия соответствующих мер. В состав штаба, кроме представителей министерства, вошли представители управлений здравоохранения, образования, департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Шымкенту", – заявила Каринова в Facebook.

Она отметила, что уже встретились с участниками олимпиады, узнала их состояние. Кроме того, она побеседовала с руководителями команд.

Всего в республиканской олимпиаде по предметам естественно-математического направления принимает участие 891 школьник. Олимпиада проходит согласно утвержденному плану.

"Во время проведения олимпиады у 14 детей появились симптомы недомогания, повышения температуры, нарушения функции кишечно-желудочного тракта, а у одного участника проявились симптомы "ветряной оспы". Организаторами незамедлительно приняты соответствующие экстренные меры, вызвана скорая медицинская помощь. После чего медработниками принято решение о госпитализации детей в городскую инфекционную больницу", – отметила Каринова.

По ее словам, для ознакомления с состоянием детей она находится на связи с руководством больницы. В настоящее время состояние детей стабилизировалось, они получают соответствующее лечение и необходимую психологическую поддержку. Дети находятся под наблюдением врачей.

"Первостепенной задачей министерства остается вопрос обеспечения безопасности детей. Оргкомитетом организованы соответствующие санитарные меры в местах нахождения школьников. Санитарно-эпидемиологической службой города продолжается работа по выяснению причин возникновения ситуации. Кроме того, по согласованию с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, Управлением здравоохранения оперштабом принято решение о передаче обеспечения питания участников в столовую городской школы-гимназии", – заявила вице-министр.

Штабом совместно с членами жюри рассматривается вопрос об олимпиадных итогах заболевших школьников. По каждому участнику будет принято справедливое и объективное решение. Кроме того, принято решение об отмене торжественной церемонии закрытия олимпиады и проведении награждения в местах проживания детей.

"Будет пересмотрен формат проведения республиканской олимпиады по общественно-гуманитарному направлению, запланированной на 3-8 апреля в городе Шымкенте. Она пройдет в регионах. На данный момент структурные подразделения министерства продолжают вести комплексную работу по выяснению обстоятельств и дальнейшему проведению олимпиады. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения. По его поручению я продолжаю оставаться в городе Шымкенте до полного завершения олимпиады", – резюмировала Каринова.

Ранее сообщалось, что 15 человек отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям.

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