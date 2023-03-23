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15 человек отравились в Шымкенте во время школьной олимпиады

15 человек отправились в Шымкенте во время школьной олимпиады Фото: Zakon.kz
15 человек отравились в университете Шымкента во время олимпиады по естественно-математическим направлениям, сообщает Zakon.kz.

Об инцидента рассказал блогер Ильяс Мынжасаров на своей странице в Facebook.

"Как мне рассказал один из участников, большинство из них разместили в Университете имени Мухтара Ауэзова. Наблюдается массовое отравление участников олимпиады. 15 человек забрала скорая помощь. Его соседа по общежитию забрали сегодня в 3 часа ночи. "Дарын" проигнорировал этот факт и не стал переносить олимпиаду. В итоге кто-то писал в болезненном состоянии, а те, кто попал в скорую, просто пропустили олимпиаду".

Также блогер пожаловался на саму олимпиаду.

"Плюс ко всему, задачи по олимпиаде были составлены отвратительно. Некоторые туры были полностью скопированы с олимпиад прошлых лет. Можете посмотреть отзывы других олимпийцев по ссылке в комменте для понимания полной картины".

В комментариях под постом дала комментарий представитель пресс-службы Министерства просвещения.

"До обеда сегодня РНПЦ "Дарын" был дан официальный комментарий по данной ситуации. По поручению министра просвещения на место выехала рабочая группа во главе с вице-министром Шолпан Кариновой, заместителем председателя Комитета среднего образования и председателем Комитета по охране прав детей".Мереке Аманкелдиевна, пресс-служба Министерства просвещения

К концу дня 21 марта у 12 детей из 904 участников олимпиады появились симптомы недомогания, связанные с повышением температуры, нарушением функции желудочно-кишечного тракта. После осмотра медиками "скорой помощи" было принято решение о транспортировке детей в инфекционную больницу города Шымкент.

По словам пресс-службы Министерства просвещения, сейчас состояние детей стабилизировалось. Санитарно-эпидемиологической службой города выясняются причины отравления. Дети находятся под наблюдением медицинских работников, в том числе министерства.

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