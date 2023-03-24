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Озелените это немедленно: в Актау раздают бесплатные саженцы

Озелените это немедленно: в Актау раздают бесплатные саженцы Фото: Zakon.kz
Акимат Актау раздает бесплатные саженцы жителям города для высадки во дворах многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

Каждый житель города может получить до 10 молодых деревьев для высадки. Для этого необходимо официально обратиться в акимат города и заполнить форму на получение саженцев, передает Лада.

"Теперь каждый житель может посадить семейное дерево во дворе и ухаживать. Мы готовы раздать саженцы. Считаем, озеленять надо не только общественные места города, но и дворы, и жилые массивы. Уверены, каждый житель будет тщательно ухаживать за посаженным деревом". Галымжан Серикбаев, руководитель отдела ЖКХ Актау

При получении саженцев каждый житель должен подписать гарантийное обязательство, где обязуется ухаживать за деревом в течение трех лет. На регулярной основе загружать фото и видеоотчет о состоянии дерева, отметив официальные страницы Instagram и Facebook. Место высадки дерева необходимо согласовать с чиновниками.

Какие саженцы можно готовить к высадке в марте и какие для рассады важны условия, рассказал владелец тепличного хозяйства.

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