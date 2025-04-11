Благими намерениями: акция по бесплатной раздаче саженцев в Павлодаре едва не закончилась скандалом

Накануне акимат Павлодара объявил о мероприятии по бесплатному предоставлению саженцев миндаля, сирени, тополя и клена для высадки в городских дворах и палисадниках. Сегодня к назначенному месту в микрорайоне Прибрежном прибыли сотни жителей, передает Zakon.kz.

Некоторые павлодарцы приехали к месту раздачи саженцев за два часа до назначенного времени. У приехавшей с деревцами и кустарниками машины образовалась толпа.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Сотрудники отдела озеленения и благоустройства ЖКХ города Павлодара сообщили, что будут выдавать растения по спискам граждан, записавшихся заранее, остальные должны были встать в "живую" очередь. Среди желающих получить саженцы были и представители КСК. Однако систематизировать процесс так и не удалось.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Люди ответили, что в объявлении анонсировали раздачу на месте, а потому подходили и брали, что им нужно, не обращая внимания на призывы организаторов. В результате все растения расхватали за несколько минут. При этом возникали споры и риск повредить саженцы.

"Посмотрите, что происходит! Нам даже записать не дали, кто и что взял, чтобы в дальнейшем контролировать, как растут полученные растения. Их предоставил подрядчик, средства спонсорские, такое он изъявил желание. Больше всего кленов здесь было", – говорят сотрудники отдела ЖКХ.

Им остается надеяться, что саженцы попали в умелые руки и действительно украсят город. В свою очередь собравшиеся люди высказали недовольство организацией мероприятия и небольшим числом саженцев.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Я пришла за цветущими саженцами, хотела украсить свой двор, сама живу на первом этаже. В итоге мне достался клен. Считаю, что в следующий раз нужно вручать такие саженцы непосредственно КСК, а не жильцам. Откуда мы знаем, вдруг здесь перекупщики, дачники, владельцы частных территорий?" – считает пенсионерка.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

"Спасибо, конечно, за доброе дело, но очень мало растений привезли, как могло хватить всем желающим?" – возмущались те, кто ушел с пустыми руками.

Среди счастливчиков оказались представители исправительного учреждения №46 КУИС Павлодарской области. Сотрудники колонии Алена Пронина и Салтанат Копжасарова рассказали, что приехали не зря, и привезут саженцы для посадки на территории исправительного учреждения.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Всего, по данным акимата, в Павлодаре в 2025 году в рамках плановых работ по озеленению высадят 20 тысяч деревьев.