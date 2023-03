Законы о вступлении в НАТО подписал президент Финляндии

Президент Финляндии прокомментировал подписанные документы лаконично: "Вот они". После этих слов покинул зал президентского дворца, где проходила процедура подписания, передает финское издание Yle.

Все необходимые процедуры по вступлению страны в Североатлантический альянс завершены, сообщают местные издания. Несмотря на то, что турецкая сторона не ратифицировала членство.

President of the Republic @niinisto decided on Finland’s accession to NATO by approving Finland’s accession to the North Atlantic Treaty and the Ottawa Agreement, which were accepted by the Parliament of Finland on 1 March 2023.@Ulkoministerio I @TPKanslia pic.twitter.com/HOkuK6LZIK