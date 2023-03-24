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Законы о вступлении в НАТО подписал президент Финляндии

Законы о вступлении в НАТО подписал президент Финляндии Фото: Тwitter/FinGovernment
Саули Ниинистё 23 марта подписал ряд законов о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает Zakon.kz.

Президент Финляндии прокомментировал подписанные документы лаконично: "Вот они". После этих слов покинул зал президентского дворца, где проходила процедура подписания, передает финское издание Yle.

Все необходимые процедуры по вступлению страны в Североатлантический альянс завершены, сообщают местные издания. Несмотря на то, что турецкая сторона не ратифицировала членство.


Парламент Финляндии одобрил членство в НАТО на заседании 1 марта. "За" проголосовали 184 депутата, в то время как семь депутатов выступили против.

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