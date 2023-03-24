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В Петропавловске третью неделю ищут пропавшего мужчину

В Петропавловске третью неделю ищут пропавшего мужчину Фото: Zakon.kz
27-летний Гизат Искаков ушел из дома 8 марта, с тех пор от мужчины нет известий, сообщает Zakon.kz.

Волонтеры Петропавловска распространяют листовки с данными 27-летнего местного жителя. Гизат Искаков вышел из дома и пропал еще 8 марта. С тех пор о нем ничего не известно.


В Петропавловске третью неделю ищут пропавшего мужчину

Фото: volonterypetropavl


Поиски продолжаются уже третью неделю. Пока результатов они не дали, передает издание Петропавловск.news.

22 марта водолазы обнаружили тело 29-летнего рыбака, который провалился под лед 5 января. Поиски длились месяц, затем были прекращены из-за погоды. Возобновили работы спасатели с наступлением теплой погоды.

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