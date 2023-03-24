150 полицейских пострадали во время протестов во Франции

В ночь на 24 марта в городах Франции прошли самые ожесточенные протесты против пенсионной реформы, сообщает Zakon.kz.

Митинги и шествия охватили несколько городов страны. Протестующие подожгли деревянные поддоны у входа в мэрию Бордо. Пламя вскоре потушили. Власти сообщают о 140 пожарах за ночь, которые устроили люди в масках.





🔴 Paris : Les forces de l'ordre en grande difficulté. Un policier il perd connaissance après avoir reçu une pierre en pleine tête #Soutien #Actu #Police #Gendarmerie #Justicehttps://t.co/hepuHftcxV — ACTU Forces De l´Ordre (@ActuFDO) March 23, 2023

По сообщению местных властей, в ходе разгона демонстрантов и задержаний недовольных пострадали как минимум 150 жандармов. За ночь были задержаны около 170 человек.

В Париже полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, пишет издание Yle.

21 марта полицейские задержали около 300 человек, по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, с прошлого четверга число задержанных превысило 855 человек.

Жители крупных городов Франции выступают против принятой на прошлой неделе пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет. Законопроект был инициирован премьер-министром страны Элизабет Борн. Его приняли 16 марта.