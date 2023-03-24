72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД пресечена деятельность транснациональной преступной группы из числа казахстанцев и ближнего зарубежья, наладивших поставку прекурсоров в страну для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Zakon.kz

Как сказано в сообщении пресс-службы ведомства, оперативниками проводились специальные мероприятия по установлению каналов поставки прекурсоров, которые предназначались для использования при изготовлении синтетических наркотиков в условиях подпольной лаборатории.

"Для определения роли каждого фигуранта и причастности иных лиц на протяжении всего маршрута "специальный груз" отслеживался, в том числе с применением воздушной разведки". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что в октябре 2022 года на начальном этапе специальной операции, а также в марте 2023 года за пределами страны задержаны трое иностранных граждан, причастных к контрабанде прекурсоров.

"На завершающем этапе операции 21 марта в Алматы задержаны остальные фигуранты по данному делу. Ими оказались двое граждан ближнего зарубежья и один гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон с различными весами, поддельное удостоверение сотрудника полиции иностранного государства, зип-пакеты, электронные весы, патроны автомата Калашникова калибра 7,62 мм". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, в ходе обыска складских помещений сотрудниками МВД и Департамента полиции города Алматы изъяты прекурсоры, применяемые при изготовлении синтетических наркотиков, а также две единицы реакторов – специального лабораторного оборудования для изготовления синтетических наркотиков. Общий объем изъятых прекурсоров составил 72,7 тонны.

Таким образом, не допущено изготовление 8 тонн синтетических наркотиков.

"Это 8 млн разовых доз. В настоящее время проводятся следственные действия", – заключили в МВД.

21 марта в Талдыкоргане задержали жительницу области, хранившую партию "скорости". Ее подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере.