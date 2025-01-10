Иностранных членов ОПГ осудили в Алматы на большие сроки

В Алматы к длительным срокам приговорили иностранцев, наладивших поставку прекурсоров для производства синтетических наркотиков в промышленных масштабах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, их деятельность пресекли летом 2023 года.

"Фигуранты намеревались развернуть несколько нарколабораторий в Казахстане и привлечь к "работе" поставщиков и закладчиков "синтетики". Задержание международной преступной группы стало возможным в результате глубокой оперативной разработки министерства внутренних дел и алматинской полиции", – сообщили в ДП.

Во время следствия, чтобы определить роль каждого фигуранта и причастность других лиц, силовики на протяжении всего маршрута отслеживали "специальный груз", в том числе с применением воздушной разведки.

Оказалось, что перевозили прекурсоры и оборудование, в том числе через границу, посредством логистической компании под видом стройматериалов и бытовой химии.

"На разных этапах специальной операции сотрудниками полиции были задержаны трое иностранцев, причастные к контрабанде прекурсоров. На завершающем этапе в Алматы задержаны остальные фигуранты – двое граждан ближнего зарубежья и гражданин Казахстана, у которых изъяты мефедрон и поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов иностранного государства", – рассказали детали в полиции.

Во время обысков в арендуемых складах обнаружили 1160 бочек с различными прекурсорами для синтеза психоактивных веществ, семь ящиков специального лабораторного оборудования для изготовления "синтетики", два реактора и пять комплектов химического оборудования. Общий объем изъятых прекурсоров составил почти 73 тонны.

"Таким образом, полицией не допущено изготовление восьми тонн синтетических наркотиков. Это восемь миллионов разовых доз. При содействии прокуратуры Алматы проведено досудебное расследование "Создание и руководство транснациональной организованной преступной группы", – сообщили в ДП.

Четверо участников ОПГ приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признаны виновными и приговорены к срокам от 10 до 14 лет лишения свободы.

8 января 2025 года в Министерстве внутренних дел рассказали, что за последние два года было зарегистрировало свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных.