Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции

Очередное землетрясение случилось в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки произошли в районе Гёксун провинции Кахраманмараш в 03:39 24 марта. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7,34 километра, передает издание AnаdoluAgency.

Магнитуда толчков составила 4,7, сообщают в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями. Официальных данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

23 марта ночью жители южных городов Казахстана ощутили землетрясение в 2-3 балла. Толчки почувствовали жители Шымкента, Тараза и Туркестанской области. Днем ранее колебания напугали жителей Шымкента и Тараза.