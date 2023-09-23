В Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки зарегистрированы в 11.22 по местному времени в районе Гёксун.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 километра.

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии, погибли более 55 тысяч человек.

Среди погибших оказались также граждане Казахстана.

Тело казахстанца Адиля Кадырбекова достали из-под завалов 9 февраля. Позже спасатели извлекли тело еще одного казахстанца – Мирболата Курмашева.

10 февраля было найдено тело гражданки Казахстана Жанар Жаксыбековой.