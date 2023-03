Криштиану Роналду отметил мировой рекорд дублем в ворота Лихтенштейна

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



Данный матч был 197-м в карьере Роналду за сборную Португалии. Криштиану обогнал футболиста из Кувейта Бадера Аль-Мутву, у которого 196 игр в майке своей команды.

