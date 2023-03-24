Костры и сжигание сухой травы: ДЧС обратился к алматинцам

В Алатауском, Бостандыкском, Наурызбайском, Турксибском районах Алматы за сутки (23 марта) пожарные ликвидировали восемь очагов горения сухой травы и камыша. В связи с этим в Департаменте по чрезвычайным ситуациям сделали заявление, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сказано, что с 16:20 силы и средства ДЧС работали по повышенному рангу вызова на склоне горы в Бостандыкском районе (мкр. Ерменсай по ул. Бактыгереева). По прибытии пожарных расчетов обнаружено загорание сухостоя, охватившее площадь в 2 га.

"Из-за ветра в горах создавалась угроза распространения по склону в сторону жилых домов. Принятыми оперативными мерами удалось локализовать горение сухостоя с помощью шанцевого инструмента и ранцевых огнетушителей, несмотря на невозможность применения пожарной техники на крутых склонах". Пресс-служба ДЧС Алматы

Благодаря принятым мерам возгорание ликвидировали в 18:31.

Кроме того, удалось защитить дома и яблоневый сад.

Всего было задействовано 24 человека личного состава и пять единиц техники.