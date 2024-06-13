Алматинцев ждет опасная погода: ДЧС обратился к горожанам

В Алматы 14 июня ожидаются гроза, град и сильный ветер. Департамент по чрезвычайным ситуациям мегаполиса сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

"Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения "Казгидромет" №7 информирует: 14 июня в горных районах города ожидается дождь, утром и днем гроза и град. При грозе порывы ветра могут достичь 15-22 метров в секунду", – говорится в заявлении.

Также ведомство не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

"Если град застал вас в помещении, то держитесь как можно дальше от окон и не выходите из дома. Если град застал вас на улице, то постарайтесь выбрать укрытие. Это может быть карниз дома, балкон либо остановочная конструкция. Если поблизости есть магазин или дом, в подъезде которого можно спрятаться, зайдите и переждите непогоду. В противном случае защитите голову от ударов градин при помощи подручных средств", – добавили в ДЧС.

Также алматинцев призвали не пытаться найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины могут ломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения.

Вместе с тем 14-15 июня в горных районах, прилегающих к Алматы, ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

"При превышении опасных отметок возможны разливы и подтопления. ДЧС напоминает жителям о необходимости очистить от мусора арыки и каналы, проходящие по вашей территории или в непосредственной близости", – заключили в ДЧС.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах Казахстана на 14, 15 и 16 июня 2024 года. По данным синоптиков, осадков не ожидается только в Шымкенте. А вот жителям столицы и Алматы не стоит забывать про зонты. Подробнее можно прочитать здесь.