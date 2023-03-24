Назван средний размер пенсии казахстанцев

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 549,3 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 168,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 380,6 млрд тенге. Об этом корреспонденту Zakon.kz 24 марта 2023 года рассказали в Министерстве труда и соцзащиты населения РК.

По состоянию на 1 марта 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тыс. человек.



"Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2023 года составил 120 992 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 089 тенге, базовой пенсии – 37 903 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ):

если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума;

если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

"Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста". Пресс-служба МТСЗН РК

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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