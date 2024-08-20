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Законодательство РК

Назван средний размер пенсии казахстанцев

Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 09:27 Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 175 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 684,7 млрд тенге, солидарной пенсии – 1 трлн 490,3 млрд тенге. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На 1 августа численность пенсионеров составляет 2 млн 398 тыс. человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2024 года составил 132 064 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 436 тенге, базовой пенсии – 42 628 тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь, как подчеркнули в Минтруда, размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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По состоянию на 1 июля 2024 года средний размер совокупной пенсии составил 132 110 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 479 тенге, базовой пенсии – 42 631 тенге.

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