ЕНПФ снизит комиссию за обслуживание счетов казахстанцев

Сенаторы приняли поправку, подразумевающую снижение комиссионного вознаграждения за обслуживание пенсионных счетов казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Поправку приняли в рамках нового Социального кодекса.

"Уменьшается величина комиссионного вознаграждения Единого накопительного пенсионного фонда с 0,01% (одна сотая процента) в месяц от пенсионных активов до 0,008% (восемь тысячных процента), но не более 0,04-кратного (четыре сотых кратного) месячного расчетного показателя с одного индивидуального пенсионного счета. Здесь необходимо отметить, что данная норма коснется всех 11,9 млн вкладчиков, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ, и положительно скажется на их пенсионных накоплениях". Депутат Сената Ляззат Калтаева

В кулуарах пленарного заседания Сената министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова подтвердила, что теперь с пенсионных счетов казахстанцев будет взиматься меньше денег за обслуживание в ЕНПФ.

"То есть на счета будет больше идти. Это же было комиссионное вознаграждение за обслуживание. Они брали больше, теперь меньше будут брать. Дело в том, что сейчас, если посмотреть, уже 15 трлн тенге наших активов. Они же каждый год обслуживают, инвестируют, устанавливают. В связи с увеличением объема потихоньку уменьшается размер, потому что тот объем расходов, который они используют для себя, административные расходы, я думаю, они достаточны с этими суммами. Это коснется индивидуальных счетов каждого казахстанца с 1998 года по сегодняшний день. Насколько существенна (разница. – Прим. ред.), зависит от того, у кого какие пенсионные накопления. Если у вас там будет 100 тыс. тенге, то будет меньше (разница. – Прим. ред.). Но все равно больше будет оставаться. А если у вас больше 10 млн, конечно, это сразу отразится на вашем счете". Тамара Дуйсенова

ЕНПФ не раз становился объектом критики депутатов Парламента. Мажилисмен Аманжан Жамалов ранее назвал ЕНПФ непрозрачной и закрытой структурой. И заявил об отсутствии у фонда эффективной инвестиционной стратегии.

Парламент принял проект Социального кодекса. По словам Тамары Дуйсеновой, документ кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.