Чемпионы Европы-1992 обыграли Финляндию и едут в Казахстан

Помимо матча "Казахстан – Словения" накануне состоялись и другие игры отборочного цикла Евро-2024 в подгруппе H. Главный фаворит группы – сборная Дании – перед встречей с Казахстаном на своем поле переиграла Финляндию, сообщает Zakon.kz.

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Датчане были сильнее Финляндии в первом туре отборочного этапа к Чемпионату Европы-2024, переиграв в Копенгагене гостей со счетом 3:1. Автором хет-трика в этом матче стал 20-летний Расмус Хойлунд. Гол престижа у финнов забил Оливер Антман. Следующий поединок у чемпионов Европы 1992 года состоится в Астане, где они сыграют против сборной Казахстана.





В другом матче подгруппы H cборная Северной Ирландии на выезде переиграла Сан-Марино со счетом 2:0. Дублем отметился Дион Чарльз.



Таким образом, после игр первого тура в подгруппе H лидером турнирной таблицы является команда Дании, в ее активе три очка. Такое количество баллов набрали Словения и Северная Ирландия. На 4-й позиции идет казахстанская дружина.





Подопечные Магомеда Адиева накануне минимально проиграли Словении – 1:2. И теперь казахстанцев ждет противостояние с лидером подгруппы. Поединок "Казахстан – Дания" состоится 26 марта на "Астана Арене", начало – в 19:00.



