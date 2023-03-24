Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Чемпионы Европы-1992 обыграли Финляндию и едут в Казахстан

Футбол Евро-2024 Казахстан Фото: Instagram/rasmus.hoejlund
Помимо матча "Казахстан – Словения" накануне состоялись и другие игры отборочного цикла Евро-2024 в подгруппе H. Главный фаворит группы – сборная Дании – перед встречей с Казахстаном на своем поле переиграла Финляндию, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Датчане были сильнее Финляндии в первом туре отборочного этапа к Чемпионату Европы-2024, переиграв в Копенгагене гостей со счетом 3:1. Автором хет-трика в этом матче стал 20-летний Расмус Хойлунд. Гол престижа у финнов забил Оливер Антман. Следующий поединок у чемпионов Европы 1992 года состоится в Астане, где они сыграют против сборной Казахстана. 


В другом матче подгруппы H cборная Северной Ирландии на выезде переиграла Сан-Марино со счетом 2:0. Дублем отметился Дион Чарльз.

Таким образом, после игр первого тура в подгруппе H лидером турнирной таблицы является команда Дании, в ее активе три очка. Такое количество баллов набрали Словения и Северная Ирландия. На 4-й позиции идет казахстанская дружина.  


Подопечные Магомеда Адиева накануне минимально проиграли Словении – 1:2. И теперь казахстанцев ждет противостояние с лидером подгруппы. Поединок "Казахстан – Дания" состоится 26 марта на "Астана Арене", начало – в 19:00. 


Читайте также

Елена Рыбакина обновила свой рекорд в WTA-Tour

Месси забил 800-й мяч за свою профессиональную карьеру

Объявлены даты и соперницы казахстанок в финале ЧМ-2023 по боксу

Куандык Шынасилов
Дания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамадан
Главное к утру: землетрясения в Казахстане, Наурыз и Рамазан
Больше 72 тонн сырья для наркотиков нашли полицейские у группы преступников
72 тонны прекурсоров нашли в Алматы: в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ
на Землю обрушится геомагнитная буря
На Землю обрушится геомагнитная буря
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп на 24 марта для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления