Во что вложиться этой весной: подборка инвестидей от казахстанских аналитиков

Аналитики брокерских компаний Казахстана поделились с Zakon.kz актуальными идеями для инвестиций на фондовом рынке, к которым следует присмотреться в ближайшее время.

Главный вопрос для любого инвестора – как из многообразия компаний на фондовом рынке выбрать ту, акции которой наверняка принесут прибыль. Гарантировать доходность на бирже не может никто. Тем не менее на рынке всегда есть перспективные компании, которые имеют шансы стать вполне успешной инвестицией.

Финансовый сектор

Заместитель начальника Управления аналитических исследований АО "Jusan Invest" Жумабек Темиржанов полагает, что, несмотря на события в банковской системе США, сектор может быть привлекательным для инвесторов как раз за счет распродаж, которые происходили в предыдущие недели.

"Распродажа акций в банковском секторе, судя по всему, была чрезмерной и предоставила хорошую возможность для покупки на длительный срок акций крупных, системно значимых банков. Наиболее интересными нам представляются такие банки, как Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup", – говорит Жумабек Темиржанов.

По его словам, в отличие от SVB, названные фининституты обладают гораздо более устойчивыми балансами, высокой диверсификацией как клиентов, так и активов, а также находятся под строгим надзором регулятора.

Золото и казначейские облигации

Аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов считает, что первое полугодие текущего года вполне может стать моментом завершения ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, закрепления тренда замедления инфляции.

"Есть высокая вероятность, что мы приближаемся к концу медвежьего рынка. Однако ситуация может оставаться сложной еще некоторое время. На этом фоне есть определенный смысл добавить в портфель акции и ETF защитных секторов, облигаций и золота", – отметили Елдар Шакенов.

Среди наиболее перспективных бумаг аналитик отметил казначейские облигации США.

"Основываясь на текущих оценках, облигации США, скорее всего, превзойдут другие активы в ближайшее время. Они менее подвержены волатильности и имеют дополнительное преимущество в виде потенциала роста в случае дальнейшего ослабления экономики", – пояснил Елдар Шакенов.

По его мнению, инвесторам имеет смысл рассмотреть вариант с инвестициями в золото, которые могут принести доход в долгосрочной перспективе.

"Ключевыми факторами, которые могут способствовать росту цены на золото, являются неопределенность на мировых финансовых рынках, инфляционные риски, геополитические конфликты и увеличение спроса со стороны инвесторов и стран, которые диверсифицируют свои резервы. Поэтому этот ценный металл может расти в цене, предоставляя инвесторам стабильность и защиту от экономических неопределенностей", – пояснил Елдар Шакенов.

Аналитик добавил, что, по некоторым прогнозам, центральные банки купят беспрецедентное количество золота в этом году, что может превысить спрос на металл, наблюдавшийся в прошлом году.

"Покупки центральными банками имели решающее значение для поддержки золота в 2022 году, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики ограничивало спрос инвесторов. Некоторые учреждения ищут альтернативу долларам после того, как США ввели санкции против российских резервов после начала геополитического конфликта с Украиной", – говорит Елдар Шакенов.

Напомним, что в начале недели цена на золото впервые за три года превысила 2000 долларов за унцию.

По оценкам аналитика Freedom Finance Global, определенным потенциалом также обладают акции компании NextEra Energy, которая работает в сфере электроэнергетики, и ведущей фармацевтической компании США Pfizer Inc.

Здравоохранение и комуслуги

С точки зрения специалистов Управления аналитики АО "BCC Invest", в условиях текущей неопределенности на рынке, характеризующейся высокой волатильностью и распродажами акций в финансовом секторе, не теряют своей привлекательности сектор коммунальных услуг и здравоохранение.

"Инвестиционные идеи, которые могут быть актуальны в марте-апреле, прежде всего зависят от целей и стратегии инвестора. Для инвесторов, ориентированных на получение регулярного и менее рискового дохода, заинтересованных также в инструментах для диверсификации рисков, могут быть интересны ETF секторов коммунальных услуг (XLU) и здравоохранения (XLV)", – пояснили в "BCC Invest".

По данным аналитиков, XLU – фонд, инвестирующий только в коммунальные компании, входящие в S&P 500. Фонд доминирует в своем сегменте, обладая огромными активами и ежедневными объемами.

"По мнению Morgan Stanley, поскольку опасения рецессии набирают обороты среди инвесторов, акции здравоохранения, лекарств должны выглядеть еще актуальнее в качестве защитного варианта и способны поддерживать маржу и по-прежнему наращивать продажи во время спадов. В качестве примера: биотехнологические компании с крупной капитализацией показывали положительный годовой рост в каждом квартале во время рецессии в 2008 году", – отметили аналитики "BCC Invest".

Так, по оценкам специалистов компании, фонд Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) снизился на 6,8% с начала года по сравнению с падением SPY на 18% за аналогичный период. Средняя цена за 52 недели колебалась в районе $118,75-143,42. Согласно данным аналитиков, названный ETF один может быть интересным вариантом для инвесторов, которые ищут отрасли с низким уровнем риска.