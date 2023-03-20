Цены на золото пошли вверх из-за банковского кризиса в США: пора ли хеджировать риски
В конце минувшей недели фьючерсы на желтый металл поднялись до самого высокого значения в этом году – до 1982,8 долларов, поднявшись более чем на 3%. Сегодня цены на золото пробили уровень 2000 долларов за тройскую унцию.
Фото: график
Прогнозы по ФРС
Ожидается, что во вторник, 21 марта, Федеральная резервная система (ФРС) проведет свое второе в этом году заседание Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC). Затем собственно последует заявление самого FOMC, который в отличие от предыдущих решений, сегодня должен учитывать и ситуацию с банковским кризисом.
Власти США и руководство ФРС заявляют о том, что банковская система США стабильна. Однако 10 марта 2023 года рухнул банк Силиконовой долины – Silicon Valley Bank (SVB). Он не является системным, но был вполне заметен: 16-й по размеру активов и главный банк хайтек-стартапов и венчурных инвесторов в Калифорнии. Затем начались проблемы у нью-йоркского Signature Bank, в котором любил хранить деньги криптовалютный бизнес, и 14-й по размеру First Republic Bank. Это не гиганты банковской системы. Но и кризис 2007 года начался тоже с небольших банков. Поэтому рынок напрягся.
Аналитики взялись за расчеты и прогнозы, которые оказались не самыми радужными. С точки зрения экономистов, которые как пишет Wall Street Journal, изучили ситуацию на финансовых ранках , вслед SVB риску краха подвержены порядка 200 банков. В опубликованном в Social Science Research Network исследовании эксперты отмечают, что SVB рухнул в результате того, что рост ставок снизил стоимость его активов. Прикупивший гособлигации США, банк не учел риски и в результате обвала цен на облигации (которые снизились из-за повышения ставки ФРС). В результате у банка образовалась дыра между пассивами и активами. После продажи гособлигаций SVB потерял 1,8 млрд долларов, что стало для него неподъемной потерей. Клиенты же, начавшие массово снимать незастрахованные депозиты, еще больше увеличили разрыв.
"В 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", — говорится в исследовании.
Все это наглядно показывает насколько важно сегодняшнее заседание ФРС. Предполагается, что Федрезервная система не станет снижать ставку или брать паузу. Существует мнение, что банки терпящие крах – слабые звенья в цепи финансовой системы, от которых надо избавляться.
Пока же ФРС и Центробанки Великобритании, Канады и Японии объявили о согласованных мерах по увеличению ликвидности для банков в целях предотвращения финансовых коллапсов.
Активы – убежища: цена на золото пробила уровень 2000 долларов за унцию
В момент, когда банковский рынок лихорадит, рынок золота демонстрирует, что это может говорить о начале более масштабного кризиса и кризисе доверия инвесторов. Цены на золото за короткий период времени взлетели вверх и очень быстро превысили отметку 1900 долларов за тройскую унцию.
Фото: график
На фоне кризиса доверия к банковской системе, золото – это разумные инвестиции, поскольку желтый металл все еще остается одним из самых высококачественных активов, не имеющий контрагента или кредитного риска. Своего рода золото вновь стало активом – убежищем.
Впрочем, аналитики Мичиганского университета напоминают, что апрельские фьючерсы на золото в последний раз торговались во 1955,20 долларов за унцию, и поддержать цену на этот металл помогают ожидания потребителей. В отчете аналитиков говорится, что годовые инфляционные ожидания упали до 3,8% по сравнению с февральским прогнозом в 4,1%. Однако они все еще значительно выше диапазона, наблюдавшегося за два года до коронавирусной пандемии (2,2% – 2,6%).
Вместе с тем, есть и другая версия роста цен на золото. Аластер Стилл, генеральный директор GoldMining, компании, занимающейся добычей золота и золота и меди в Северной и Южной Америке, в интервью Kitco News отмечает, что рост стоимости золота связан с истощением запасов металл на месторождениях и нежеланием крупных компаний вкладывать средства в геологоразведку и продвижение новых проектов.
Риски для банковских систем
В настоящее время прямого влияния ситуации с банковским кризисом в США на казахстанский рынок – нет. Финрегулятор РК сохраняет базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Хотя в последнем отчете Нацбанка РК и отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться, а дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира не учтены в предпосылках базового сценария, и потому в следующих прогнозах могут быть изменения. Это говорит о том, что финрегулятор отслеживает колебания на мировом рынке и соответственно в свою очередь может применить инструменты во избежание серьезных рисков для банковской системы Казахстана.
Что касается курса золота на внутреннем рынке Казахстана, то с 1 марта цена на 1 гр. несколько увеличилась, поднявшись до 28,6 тыс. тенге.
Фото: график
Подводя итог, стоит отметить, что пока другие рынки ожидают решения ФРС по базовой ставке, рынок золота растет на фоне банковского кризиса и геополитической нестабильности. Цены на золото показали лучший результат за три года. Что впрочем, хорошо для рынка драгметалла, но говорит о серьезном кризисе на банковском рынке.