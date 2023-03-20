Цены на золото пошли вверх из-за банковского кризиса в США: пора ли хеджировать риски

Геополитические риски по всему миру и банковский кризис в США оказывают давление на фондовые рынки. Впервые за три года цена на золото поднялась выше 2000 долларов за тройскую унцию, но рынок ожидает решение ФРС во вторник, 21 марта, сообщает Zakon.kz.

В конце минувшей недели фьючерсы на желтый металл поднялись до самого высокого значения в этом году – до 1982,8 долларов, поднявшись более чем на 3%. Сегодня цены на золото пробили уровень 2000 долларов за тройскую унцию.

Фото: график

Прогнозы по ФРС

Ожидается, что во вторник, 21 марта, Федеральная резервная система (ФРС) проведет свое второе в этом году заседание Комитета по операциям на открытых рынках (FOMC). Затем собственно последует заявление самого FOMC, который в отличие от предыдущих решений, сегодня должен учитывать и ситуацию с банковским кризисом.

Власти США и руководство ФРС заявляют о том, что банковская система США стабильна. Однако 10 марта 2023 года рухнул банк Силиконовой долины – Silicon Valley Bank (SVB). Он не является системным, но был вполне заметен: 16-й по размеру активов и главный банк хайтек-стартапов и венчурных инвесторов в Калифорнии. Затем начались проблемы у нью-йоркского Signature Bank, в котором любил хранить деньги криптовалютный бизнес, и 14-й по размеру First Republic Bank. Это не гиганты банковской системы. Но и кризис 2007 года начался тоже с небольших банков. Поэтому рынок напрягся.

Аналитики взялись за расчеты и прогнозы, которые оказались не самыми радужными. С точки зрения экономистов, которые как пишет Wall Street Journal, изучили ситуацию на финансовых ранках , вслед SVB риску краха подвержены порядка 200 банков. В опубликованном в Social Science Research Network исследовании эксперты отмечают, что SVB рухнул в результате того, что рост ставок снизил стоимость его активов. Прикупивший гособлигации США, банк не учел риски и в результате обвала цен на облигации (которые снизились из-за повышения ставки ФРС). В результате у банка образовалась дыра между пассивами и активами. После продажи гособлигаций SVB потерял 1,8 млрд долларов, что стало для него неподъемной потерей. Клиенты же, начавшие массово снимать незастрахованные депозиты, еще больше увеличили разрыв.

"В 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", — говорится в исследовании.

Все это наглядно показывает насколько важно сегодняшнее заседание ФРС. Предполагается, что Федрезервная система не станет снижать ставку или брать паузу. Существует мнение, что банки терпящие крах – слабые звенья в цепи финансовой системы, от которых надо избавляться.

Пока же ФРС и Центробанки Великобритании, Канады и Японии объявили о согласованных мерах по увеличению ликвидности для банков в целях предотвращения финансовых коллапсов.

Активы – убежища: цена на золото пробила уровень 2000 долларов за унцию

В момент, когда банковский рынок лихорадит, рынок золота демонстрирует, что это может говорить о начале более масштабного кризиса и кризисе доверия инвесторов. Цены на золото за короткий период времени взлетели вверх и очень быстро превысили отметку 1900 долларов за тройскую унцию.

Фото: график

На фоне кризиса доверия к банковской системе, золото – это разумные инвестиции, поскольку желтый металл все еще остается одним из самых высококачественных активов, не имеющий контрагента или кредитного риска. Своего рода золото вновь стало активом – убежищем.



Впрочем, аналитики Мичиганского университета напоминают, что апрельские фьючерсы на золото в последний раз торговались во 1955,20 долларов за унцию, и поддержать цену на этот металл помогают ожидания потребителей. В отчете аналитиков говорится, что годовые инфляционные ожидания упали до 3,8% по сравнению с февральским прогнозом в 4,1%. Однако они все еще значительно выше диапазона, наблюдавшегося за два года до коронавирусной пандемии (2,2% – 2,6%).

Вместе с тем, есть и другая версия роста цен на золото. Аластер Стилл, генеральный директор GoldMining, компании, занимающейся добычей золота и золота и меди в Северной и Южной Америке, в интервью Kitco News отмечает, что рост стоимости золота связан с истощением запасов металл на месторождениях и нежеланием крупных компаний вкладывать средства в геологоразведку и продвижение новых проектов.

Риски для банковских систем

В настоящее время прямого влияния ситуации с банковским кризисом в США на казахстанский рынок – нет. Финрегулятор РК сохраняет базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 п.п. Хотя в последнем отчете Нацбанка РК и отмечается, что проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться, а дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира не учтены в предпосылках базового сценария, и потому в следующих прогнозах могут быть изменения. Это говорит о том, что финрегулятор отслеживает колебания на мировом рынке и соответственно в свою очередь может применить инструменты во избежание серьезных рисков для банковской системы Казахстана.

Что касается курса золота на внутреннем рынке Казахстана, то с 1 марта цена на 1 гр. несколько увеличилась, поднявшись до 28,6 тыс. тенге.

Фото: график

Подводя итог, стоит отметить, что пока другие рынки ожидают решения ФРС по базовой ставке, рынок золота растет на фоне банковского кризиса и геополитической нестабильности. Цены на золото показали лучший результат за три года. Что впрочем, хорошо для рынка драгметалла, но говорит о серьезном кризисе на банковском рынке.

