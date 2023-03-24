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Законодательство РК

На сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" завели уголовное дело

В отношении сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" заведено уголовное дело Фото: Zakon.kz
В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили информацию, что в отношении сотрудников госкорпорации "Правительство для граждан" проводится досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, никого не задерживали.

"Начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств (ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК)", – говорится в сообщении. 

В соответствии со ст. 24 УПК РК органами финансового мониторинга принимаются все предусмотренные законом меры для обеспечения всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.


"Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц", – говорится в сообщении. 

В середине марта министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин прокомментировал информацию об обысках на рабочем месте главы "Правительства для граждан" Суйениша Абдильдина.

В СМИ также была информация о задержании руководителя аппарата правления Куандыка Куатова, которую также опровергали в "Правительстве для граждан".

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