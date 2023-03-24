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Составлен список отраслей промышленности, где в стаж сезонных работников засчитывается весь год

Составлен список сезонных работ, которые засчитываются в стаж работы за весь год Фото: primerminister.kz
Минтруда подготовило постановление правительства "Об утверждении Списка сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту за год работы", сообщает Zakon.kz.

В список вошли следующие виды отраслей:

  1. Лесозаготовка и лесосплав.
  2. Мясная и молочная промышленность.
  3. Рыбная промышленность.
  4. Сахарная и консервная отрасли промышленности.

Кроме того, планируется утвердить Перечень работ в организациях, осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическую диагностику, для льготного исчисления трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту в полуторном размере.

Как поясняется, проект постановления направлен на льготное исчисление стажа для получателей пенсионных выплат по возрасту.

Предусматривается, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.

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Лариса Черненко
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