Составлен список отраслей промышленности, где в стаж сезонных работников засчитывается весь год
Фото: primerminister.kz
Минтруда подготовило постановление правительства "Об утверждении Списка сезонных отраслей промышленности, работа в которых в течение полного сезона засчитывается в стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту за год работы", сообщает Zakon.kz.
В список вошли следующие виды отраслей:
- Лесозаготовка и лесосплав.
- Мясная и молочная промышленность.
- Рыбная промышленность.
- Сахарная и консервная отрасли промышленности.
Кроме того, планируется утвердить Перечень работ в организациях,
осуществляющих судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомическую
диагностику, для льготного исчисления трудового стажа для назначения пенсионных
выплат по возрасту в полуторном размере.
Как поясняется, проект постановления направлен на льготное исчисление стажа для получателей пенсионных выплат по возрасту.
Предусматривается, что постановление будет введено в действие с 1 июля 2023 года.
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