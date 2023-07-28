В Казахстане разработали комплексный план развития сейсмологической отрасли на 5 лет

МЧС РК подготовило постановление правительства "Об утверждении Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы", сообщает Zakon.kz.

В МЧС отмечают, что по состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах – восток, юго-восток, юг страны – проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.

"Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкент, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии", – говорится в документе.

Кроме того, указывается, что добыча нефти и газа оказывает огромное воздействие на верхнюю часть литосферы, в результате она приходит в неустойчивое состояние, которое реализуется в виде различного рода техногенных катастроф, в том числе техногенных землетрясений. Актуальной проблемой является то, что недостаточно исследована возможная техногенная сейсмичность западных регионов Казахстана.

Для предотвращения и снижения возможных последствий различных чрезвычайных ситуаций, в том числе нефтяных разливов, следует изучить потенциальную вероятность возникновения техногенных землетрясений в регионе.

Как следует из документа, для решения задач по обеспечению сейсмической безопасности необходима реализация широкомасштабных комплексных мер по развитию сфер сейсмологии, обеспечению сейсмостойкости сооружений и сейсмической безопасности, широкого внедрения в указанные сферы цифровых технологий, определения приоритетных направлений поднятия процесса подготовки высококвалифицированных кадров на качественно новый уровень, а также коренному повышению эффективности деятельности государственных органов, профильных организаций.

Вместе с тем мониторинг по республике показал, что на данный период не в полной мере соответствует современным требованиям количество сейсмологических станций, уровень технического обеспечения, так и эффективность мониторинга в целом и во многом определяется теми достижениями, которые были сделаны еще в советское время, когда были заложены основы мониторинга наиболее сейсмоопасного юго-восточного региона Казахстана, включающего Алматинский сейсмоопасный район.

Количество действующих станций и биостационаров в сейсмических районах Республики Казахстан на сегодняшний день не обеспечивает решения первостепенных задач по оценке сейсмической безопасности и оценке риска.

По данным МЧС, сейсмическое наблюдение проводится 69 сейсмологическими станциями ТОО "СОМЭ", 6 из которых в нерабочем состоянии.

Станции имеются на территории гАлматы, Шымкента и 12 областей (в Алматы – 16 станций; в Алматинской области – 27; области Абай – 1, Атырауской – 1, Актюбинской – 1, Восточно-Казахстанской – 1; области Жетісу – 9, Западно-Казахстанской – 1, Жамбылской – 4; Карагандинской – 1; Костанайской – 1; Кызылординской – 1, Туркестанской – 4, в Шымкенте – 1 и 5 биостационаров в Алматинской области.

"В целях качественного прогноза сейсмической опасности и оперативного предотвращения сейсмических рисков, а также регистрации поведения животных, на основе которых выявляются параметры, характерные для аномального поведения животных перед сильными землетрясениями, согласно расчетам специалистов, по всей территории республики требуется в первоочередном порядке выставление дополнительных 285 сейсмостанций и 11 биостационаров. В настоящее время на территории крупных городов, расположенных в сейсмоактивных регионах, кроме города Алматы, не имеется ни одного современного пункта сильных движений", – говорится в документе.

В связи с чем предлагается расширить сеть сейсмических наблюдений в исследуемых районах, что позволит улучшить качество прогноза, оценки сейсмической обстановки и опасности на территории Казахстана.

Кроме того, говорится о необходимости создания карт детального сейсмического районирования (ДСР) и сейсмического микрорайонирования (СМР), которые направлены для оценки сейсмического риска на определенной территории. Карты сейсмического районирования являются основой для разработки нормативов сейсмостойкости строительных проектов, схем землепользования, землевладения.

Вместе с тем отмечается, что разработка карт сейсмического районирования подразумевает проведение фундаментальных и прикладных научных исследований.

Указывается, что выполнение исследовательских работ по вероятностной оценке сейсмической опасности и созданию комплектов карт детального сейсмического районирования и разработка комплектов карт сейсмического микрорайонирования приведет к следующим результатам:

Выявление наиболее сейсмически уязвимых строительных объектов, по отношению к которым должны быть в первую очередь разработаны и применены меры по снижению сейсмического риска их эксплуатации до допустимого уровня (в т. ч. снос, сейсмоусиление, эксплуатационное ограничение – выселение людей, защита или вынос ценного оборудования, изменения назначения или уровня эксплуатации и т.п.). Оценке вероятности и ожидаемой степени повреждения базовых объектов – представителей массовой застройки при возможных землетрясениях. Позволит разработать сценарии вероятных сейсмических бедствий на рассматриваемой территории. Подсчитать вероятные потенциальные социальные потери и экономические ущербы, оценить и картировать сейсмический риск при прогнозируемых землетрясениях. Определить объем необходимых финансовых, материальных и трудовых затрат для снижения социального и экономического ущерба при прогнозируемых сильных землетрясениях. Создать базу данных для подготовительной деятельности гражданской обороны, а также для расчета сил и средств, необходимых для ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) и бедствия. Подготовить предложения в проекты территориального планирования по развитию населенных пунктов, корректировке их генеральных планов в рамках обеспечения их устойчивой безопасности.

Также планируется провести паспортизацию на сейсмостойкость зданий и сооружений городов и населенных пунктов, просчитать все возможные риски.

Кроме того, планируется создание автоматизированной системы мониторинга и раннего оповещения (АСМРО) населения о приближающихся сильных сейсмических толчках.

Комплексный план также предусматривает ремонт и модернизацию комплексных станций оборудования и сооружений, улучшение материально-технического обеспечения объектов.

В целом на реализацию проекта предусматривается выделение дополнительных средств из республиканского бюджета на сумму 72 450 120 тысяч тенге.

Как ожидается, результатами реализации проекта должно стать создание системы, которая обеспечит повышение уровня защищенности населения и территории за счет использования современных и перспективных методов расчета сейсмической опасности, сейсмологического оборудования, спасательных технологий и образцов спасательной техники и достижение такого уровня реагирования органов управления государственной системы Гражданской защиты, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям, возникающие при чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия позволят осуществить реализацию задач по "ключевым" направлениям деятельности:

развитие потенциала Гражданской защиты для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации;

организационно-правовые реформы, направленные на защиту населения и территории;

повышение оснащенности для выполнения функций Гражданской защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 августа.