Токаев лично поздравил Садуакасову с "серебром" в рапиде на ЧМ по шахматам

Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на Чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.