Токаев лично поздравил Садуакасову с "серебром" в рапиде на ЧМ по шахматам
Фото: akorda.kz
24 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял почетного президента Федерации шахмат Астаны Динару Садуакасову, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову с завоеванием серебряной медали в рапиде на Чемпионате мира по шахматам в Алматы в прошлом году. Он также отметил, что шахматистам будет оказана всесторонняя поддержка со стороны государства.
Президент и международный гроссмейстер среди женщин обменялись мнениями о развитии шахмат в стране.
Известная шахматистка рассказала главе государства о проводимой работе по повышению популярности шахмат и планах на будущее.
По словам гроссмейстера, регулярно проводятся мастер-классы и квалификационные турниры среди детей.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев пожелал Динаре Садуакасовой успехов на предстоящих соревнованиях.
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