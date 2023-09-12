Токаев о "серебре" командного ЧМ-2023 по шахматам: Это настоящий прорыв

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медалей на командном чемпионате мира в Польше, сообщает Zakon.kz.

Поздравление президент опубликовал на своей странице в Instagram 12 сентября 2023 года.

"Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения". Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.

"Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" Касым-Жомарт Токаев

11 сентября 2023 года казахстанские шахматистки, впервые в истории выбившись в финал командного чемпионата мира, завоевали серебряные медали, уступив соперницам из Грузии.

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