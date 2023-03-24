Российского блогера Илью Варламова признали иноагентом

По данным Минюста РФ, Илья Варламов "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников", сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции РФ опубликовало информацию о присуждении статуса иностранных агентов ряду россиян.

Кроме блогера Варламова в списке оказались общественный деятель Светлана Лада-Русь (Пеунова), казанский политолог Руслан Айсин, экс-журналист телеканала "Дождь" Богдан Бакалейко и объединение "Парни Плюс/Парни+", которое осуществляло деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений.

Сам Илья Варламов признался, что "ничего хорошего в этом статусе нет".

"Как уже неоднократно говорилось, закон об иногентах репрессивный, он сильно усложняет жизнь и любую публичную деятельность. Работать мне и команде станет сложнее. Вести деятельность, как мы это делали раньше, не получится". Илья Варламов

Илья Варламов неоднократно посещал Казахстан. В 2018 году он прибыл в Алматы и оценил проводимые реформы в градостроительстве. 6 октября 2021 года блогер посетил Туркестан и оценил туристические объекты комплекса "Керуен-сарай", но его удивило отсутствие туристов. Также он возмутился тем, что охрана объекта запрещает ему фотографировать. Позже замакима области Сакен Калкаманов встретился с Варламовым и провел экскурсию.