Месси забил 800-й мяч за свою профессиональную карьеру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в товарищеском матче с Панамой. Этот мяч стал 800-м в карьере капитана аргентинской дружины, сообщает Zakon.kz.

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Лионель забил впервые за сборную после триумфа на ЧМ-2022 в Катаре. Теперь его личный рекорд голов составляет 800 мячей, передает ESPN. Из них 701 он забил, играя за "ПСЖ" и "Барселону", а 99 – в составе сборной Аргентины. Сам же товарищеский поединок с Панамой завершился успехом чемпионов мира – 2:0, кроме Месси забил Тьяго Альмада.





Лионель Месси мячом в ворота Панамы прервал свою трехматчевую безголевую серию во французском первенстве и Лиге чемпионов.

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Месси является вторым игроком, который достиг рубежа в 800 голов, после Криштиану Роналду. 38-летняя португальская звезда забил свой 800-й гол в декабре 2021 года.