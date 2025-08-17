#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Спорт

Месси забил победный гол в первом матче после травмы

футбол, Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 09:33 Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился победным голом в первом матче после мышечной травмы, сообщает Zakon.kz.

Он забил гол в домашней игре регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелес Гэлакси" на 84-й минуте, позволив команде вновь повести в счете. Позднее Месси стал автором голевой передачи в эпизоде с забитым мячом в исполнении Луиса Суареса.

Матч между "Интер Майами" и "Гэлакси" завершился со счетом 3:1. Благодаря голу Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров MLS с 19 забитыми мячами.

Футболист получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 – по пенальти), который состоялся в ночь на 3 августа 2025 года. После этого ему пришлось пропустить две игры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Леди Гагу в соцсетях атаковали российские футбольные фанаты
Спорт
07:25, Сегодня
Леди Гагу в соцсетях атаковали российские футбольные фанаты
В России автобус футбольной команды попал в массовое ДТП
Спорт
04:50, 17 августа 2025
В России автобус футбольной команды попал в массовое ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: