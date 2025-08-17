Месси забил победный гол в первом матче после травмы

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси отметился победным голом в первом матче после мышечной травмы, сообщает Zakon.kz.

Он забил гол в домашней игре регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) против "Лос-Анджелес Гэлакси" на 84-й минуте, позволив команде вновь повести в счете. Позднее Месси стал автором голевой передачи в эпизоде с забитым мячом в исполнении Луиса Суареса.

Матч между "Интер Майами" и "Гэлакси" завершился со счетом 3:1. Благодаря голу Месси единолично возглавил список лучших бомбардиров MLS с 19 забитыми мячами.

Футболист получил травму в матче Кубка лиг против мексиканской "Некасы" (2:2, 5:4 – по пенальти), который состоялся в ночь на 3 августа 2025 года. После этого ему пришлось пропустить две игры.