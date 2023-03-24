Перемены, которых не было 100 лет, или весна последней надежды
В своей публикации он отметил, что Си Цзиньпин был в России три дня, и помимо официальных встреч, более 10 часов суммарно провел закрытые переговоры с Путиным. На прощание сказав, что "мы вместе двигаем перемены, которых не было в течение 100 лет".
"Что это за перемены? В первую очередь, это разворот мира от тренда к монополярному миру к многополярному. Это сухая дипломатическая формулировка, которая подразумевает изменение глобального миропорядка во главе с США в пользу появления новых центров, которые претендуют на статус лидера в своем регионе. Это изменение неизбежно предполагает конфронтацию всеми невоенными способами и так же неизбежно означает войну, если невоенные способы провалились. Фактически можно констатировать, что последние несколько лет были невоенные способы, и они провалились, а значит, высока вероятность большой войны".Олжас Худайбергенов
По его словам, можно, конечно, быть сетевым хомячком и безрассудно утверждать, что якобы Китай вообще не ровня США (хотя реальный ВВП Китая на 30% больше американского, а военный потенциал выше уже по всем показателям, кроме авианосцев и числа ядерных бомб). Или же говорить, что мировая война невыгодна никому (хотя войны начинались не из-за выгод, а из-за невозможности устранить противоречия мирным способом), но лучше быть мудрее и следовать известному правилу: "хочешь мира – готовься к войне".
"В случае эскалации конфликта между США и Китаем все плюсы взаимозависимости, которые давала глобализация, станут минусами в силу разрушения логистических цепочек. Развивающиеся страны пострадают больше всего, в первую очередь, из-за неготовности систем госуправления действовать быстро и эффективно, думать на 5-10 лет вперед, отсутствия планов "Б", а главное, отсутствия атмосферы доверия и командной работы на верхнем уровне системы госуправления, которое больше занято мелочными вопросами с горизонтом видения в 2-3 месяца, упуская из виду глобальные процессы, даже если они уже прямо сформулированы. Мы – не исключение".Олжас Худайбергенов
Также экономист добавил, что завершение выборного цикла и в целом перезагрузки системы госуправления должно предполагать формирование высококачественного состава Правительства и госорганов, подчиняющихся напрямую президенту.
"Состава, который будет способен интеллектуально и ценностно выдержать нагрузку грядущих перемен, которых не было уже 100 лет. Если такого состава не будет, то Казахстан рискует потерять независимость и вообще перестать существовать как государство в рамках тектонических геополитических перемен. Готовы и способны ли обладающие политическими амбициями нести эту нагрузку? Лучше стоит тысячу раз взвесить свои амбиции и соотнести их с интересами страны. Иначе завтра не будет ни страны, ни амбиций. Надеюсь, в новом составе Правительства не будет тех, кто этого не понимает".Олжас Худайбергенов