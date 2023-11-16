Байден обратился к Си Цзиньпину с надеждой

Американский лидер Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция двух стран не переросла в конфликт, сообщает Zakon.kz

По информации NBC Байден поблагодарил китайского лидера за приезд в США и рассказал о последней встрече между ними на Бали. Байден отметил, что встреча в рамках саммита дает надежду на восстановление "нормального курса" во взаимоотношениях с Китаем.

Байден также подчеркнул, что лидеры должны обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт, что перекликается с высказываниями чиновников администрации в прошлом по поводу отношений между странами.

"Я ценю наш разговор, потому что считаю, что крайне важно, чтобы мы с вами четко понимали друг друга, лидер за лидером, без каких-либо заблуждений или недопонимания", - сказал Байден.

Ранее мы сообщали, что во время встречи Си Цзиньпин предупредил об ужасных последствиях конфликта США и Китая.

Это первый визит Си Цзиньпина в США за последние шесть лет. Помимо встречи с Джо Байденом, глава КНР примет участие в ежегодном саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.