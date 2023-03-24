ЦОН оцепили в Караганде

Фото: Instagram/patriotkaragandy

В социальных сетях 24 марта появилось видео, снятое рядом с Центром обслуживания населения в Караганде. На кадрах можно увидеть, что ЦОН оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Корреспонденту Zakon.kz ситуацию прокомментировали в областном оперштабе по борьбе с терроризмом.

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