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ЦОН оцепили в Караганде

ЦОН оцепили в Караганде Фото: Instagram/patriotkaragandy
В социальных сетях 24 марта появилось видео, снятое рядом с Центром обслуживания населения в Караганде. На кадрах можно увидеть, что ЦОН оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Корреспонденту Zakon.kz ситуацию прокомментировали в областном оперштабе по борьбе с терроризмом.

Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

"Из здания ЦОНа, что напротив прокуратуры Карагандинской области, срочно эвакуированы все посетители и сотрудники. По требованию полиции гражданские лица отогнали с парковки ЦОНа свой личный транспорт. Здание Центра обслуживания населения в Караганде оцепили полицейские. Прибыли пожарные", – говорится в описании.

Корреспондент Zakon.kz выяснил, что причина оцепления ЦОНа – учения.


"Сегодня, 24 марта, в Караганде проводятся Республиканские оперативно-тактические учения "Найза. Антитеррор-2023". Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике".Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом


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Караганда Карагандинская область
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