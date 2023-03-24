ЦОН оцепили в Караганде
Фото: Instagram/patriotkaragandy
В социальных сетях 24 марта появилось видео, снятое рядом с Центром обслуживания населения в Караганде. На кадрах можно увидеть, что ЦОН оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. Корреспонденту Zakon.kz ситуацию прокомментировали в областном оперштабе по борьбе с терроризмом.
Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
"Из здания ЦОНа, что напротив прокуратуры Карагандинской области, срочно эвакуированы все посетители и сотрудники. По требованию полиции гражданские лица отогнали с парковки ЦОНа свой личный транспорт. Здание Центра обслуживания населения в Караганде оцепили полицейские. Прибыли пожарные", – говорится в описании.
Корреспондент Zakon.kz выяснил, что причина оцепления ЦОНа – учения.
"Сегодня, 24 марта, в Караганде проводятся Республиканские оперативно-тактические учения "Найза. Антитеррор-2023". Просим гостей и жителей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике".Областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
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