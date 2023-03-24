Школьница из Кентау создала робота, танцующего "Қара жорға"

Ученица пятого класса средней школы №23 Кентау Аружан Смайл посещает кружок робототехники во Дворце школьников. Танцующего робота юная изобретательница создала под руководством Акниет Елемесовой, сообщает Zakon.kz.

"Наша главная цель – совместить наши национальные игры, такие как "Арқан тартыс", "Көкпар", "Теңге алу", с технической сферой и открыть напрямую путь к знаниям подрастающего поколения". Акниет Елемесова

По словам школьницы, как отмечено в сообщении Министерства просвещения, после первого участия в кружке интерес к робототехнике возрос. Она захотела создать проект, который ориентирован на продвижение национальных традиций.





К слову, необычного робота, танцующего "Қара жорға" (казахский народный танец и кюй, под аккомпанемент которого он исполняется), школьница презентовала на Наурыз.

18 марта стало известно об алматинских школьниках, которые разработали приложение для диагностики заболеваний.