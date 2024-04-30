Школьница неожиданно умерла во время занятий в Алматинской области

В средней школе в Карасайском районе Алматинской области умерла ученица четвертого класса, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 23 апреля. Известно о ней стало 30 апреля из соцсетей.

Пока случившееся прокомментировали только в областном управлении образования.

"23 апреля 2024 года в средней школе имени К. Кошмамбетова Карасайского района скончалась ученица четвертого класса, родившаяся в 2014 году. Во время занятий девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание", – говорится в сообщении.

Медпомощь, утверждают там, была оказана в соответствии с приказом министра здравоохранения от 08.10.2020 №118.

"Несмотря на усилия медицинских специалистов, школьница скончалась в машине скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента", – отметили в управлении.

В пресс-службе ДП Алматинской области пока не комментируют произошедшее. В управлении здравоохранения региона обещали предоставить комментарий позже.

Похожая трагедия случилась зимой в Шымкенте. Там 13-летний мальчик умер во время урока физкультуры.