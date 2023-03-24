Как в Казахстане изменятся правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах

Приказом МИИР РК от 14 марта 2023 года внесены изменения и дополнения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правилах появилось новое понятие "изменение статуса рейса" – это изменение маршрута от запланированного направления, задержка рейса, изменение расписания рейса, отмена рейса или иное изменение, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика или изменении статуса рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик организовывает для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов – в дневное время;

- через каждые восемь часов – в ночное время;

размещение в гостинице, предоставляемой авиакомпанией, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время;

доставку транспортом, предоставляемым авиакомпанией от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик:

обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с настоящим пунктом;

возвращает пассажиру полную стоимость билета.

При изменении статуса рейса перевозчик, как только ему стало известно о таком изменении, информирует пассажира по абонентскому номеру сотовой связи и адресу электронной почты, указанным при приобретении билета, а также в аэропорту о:

причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета или о новом маршруте;

перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна в соответствии с частью первой настоящего пункта.

Указанные услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы.

По запросу пассажира ему выдается письмо или производится отметка в билете о причинах изменения статуса рейса специально назначенным должностным лицом авиакомпании.

Предусматривается, что за просрочку доставки пассажира в пункт назначения перевозчик уплачивает штраф в размере 3% от стоимости тарифа (тарифа полетного участка, на котором произошла просрочка) за каждый час просрочки, если не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, помимо возмещения убытков, понесенных пассажиром, если последние имели место в связи с такой просрочкой.

При этом сумма штрафа не может превышать стоимость приобретенного тарифа.

Выплата штрафа за просрочку доставки пассажира в пункт назначения производится перевозчиком по заявлению пассажира через интернет-ресурс и пункты продажи билетов перевозчика.

Для осуществления бронирования перевозки и последующей выписки билета и предоставления специальных услуг и выполнения требований безопасности полетов пассажир предоставляет следующие сведения и предъявляет документы:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ (билет);

место и дата отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный);

с согласия пассажира контактные данные (адрес электронной почты и абонентский номер сотовой связи), посредством которых авиакомпания или уполномоченный агент, осуществляющие продажу билетов, может связаться с данным пассажиром.

В правилах также появился пункт о составлении реестра лиц, воздушная перевозка которых ограничена авиакомпанией.

Так, договор воздушной перевозки прекращается по инициативе авиакомпании в одностороннем порядке в случаях:

отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна;

нарушения пассажиром данных правил или совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам;

невыполнение пассажирами своих обязанностей на борту воздушного судна;

внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, за исключением ряда случаев.

Порядок внесения в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, предусмотрен законом об использовании воздушного пространства.

При этом не допускается повторное прекращение договора воздушной перевозки по инициативе авиакомпании за действия пассажира, за совершение которых ранее по инициативе перевозчика уже был прекращен договор воздушной перевозки, а также если пассажир не был включен в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена.

Оговаривается, что в случае прекращения авиакомпанией договора воздушной перевозки с пассажиром, включенным в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, пассажиру возмещается полная стоимость приобретенного билета.

Также в документе появился новый пункт о том, что иски к перевозчику могут быть предъявлены в случаях полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа от перевозчика на предъявленную претензию по истечении 15 рабочих дней с момента направления претензии.

Срок исковой давности по договору перевозки – два года.

Срок исковой давности исчисляется со следующего дня после наступления события, послужившего основанием для предъявления иска.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (20 марта).