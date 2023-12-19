В Казахстане изменят правила перевозки пассажиров и животных в самолетах

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлено, что если пассажир не прибыл в установленные сроки для регистрации, то авиакомпания аннулирует не только выделенное для него место вылета из данного аэропорта, а также места на последующих рейсах, указанных в авиабилете.

Также говорится, что договор воздушной перевозки прекращается по инициативе авиакомпании в одностороннем порядке путем составления акта об отказе в перевозке в случаях:

отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна;

совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам;

невыполнение пассажирами своих обязанностей на борту воздушного судна.

внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, за исключением ряда случаев.

Уточняется, что несовершеннолетние пассажиры перевозятся как в сопровождении, так и без сопровождения совершеннолетних пассажиров.

Несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры принимаются авиакомпанией к перевозке только после письменного заявления родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов.

При перевозке несовершеннолетних детей – граждан РК в сопровождении совершеннолетних пассажиров, авиакомпания может потребовать предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство или законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира.

При это дополнено, что документы, подтверждающие законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира, предъявляемые в сервисе цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе.

Если несовершеннолетний гражданин РК выезжает из страны без сопровождения, ему необходимо иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина с указанием срока выезда и государства (государств), которое он намерен посетить.

Здесь тоже добавлено, что нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина РК, предъявляемое в сервисе цифровых документов, равнозначно документу на бумажном носителе.

За перевозку одного несовершеннолетнего пассажира на международных рейсах в возрасте до 2 лет, не занимающего отдельного места и сопровождаемого совершеннолетним пассажиром, оплата не взимается.



Вместе с тем уточняется, что за перевозку одним совершеннолетним пассажиром второго и последующего несовершеннолетнего в возрасте до 2 лет на международном рейсе оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.

"Несовершеннолетние пассажиры в возрасте до 2 лет перевозятся на международном рейсе с предоставлением отдельного места, за его перевозку оплачивается 50 процентов от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки",- говорится в поправке.



За перевозку каждого несовершеннолетнего пассажира в возрасте от 2 до 12 лет, сопровождаемого одним совершеннолетним пассажиром на международном рейсе, также оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.

Детям, следующим в пункт назначения без оплаты, право бесплатного провоза багажа и отдельное место в салоне не предоставляется.

При внутренних перевозках пассажир перевозит бесплатно одного несовершеннолетнего в возрасте до 2 лет без предоставления ему отдельного места.

Несовершеннолетний до 2 лет перевозится на внутреннем рейсе с предоставлением отдельного места, за его перевозку оплачивается 50% соответствующего тарифа сопровождающего совершеннолетнего пассажира.

Другие, следующие с пассажиром несовершеннолетние в возрасте от 2 до 15 лет, на внутренних рейсах перевозятся по билетам с оплатой 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки с предоставлением ему отдельного места.

Вместе с тем предусматривается, что авиакомпания возмещает расходы, понесенные пассажиром, ввиду изменения статуса рейса по заявлению пассажира.

Изменения коснулись и правил перевозки животных.

Так, говорится, что масса сопровождаемых животных и птиц, в том числе масса контейнеров (клетки) и пищи, не включается в норму бесплатного провоза багажа и оплачивается по тарифу.

При этом дополнено, что животные, массой тела менее 6 килограмм, включая вес контейнера (клетки), перевозятся в салоне воздушного судна. Эта норма вводится в соответствии с рекомендуемой практикой Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА в части порядка провоза животных воздушным транспортом.

Животные массой тела свыше 6 килограмм, включая вес контейнера (клетки), перевозятся в качестве зарегистрированного багажа в изолированном багажнике воздушного судна.



Если полет совершается воздушным судном, не имеющим изолированного багажника, то клетки с животными располагаются в пассажирском салоне.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 января.



