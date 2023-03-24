Свыше 200 тонн цианида натрия простаивает на границе в Туркестанской области

На таможенном посту Бауыржана Конысбаева семь месяцев находится больше 200 тонн цианида натрия, сообщает Zakon.kz. Груз дальнобойщик вез в Таджикистан. Однако через границу Казахстана и Узбекистана его не пропустили, оставив на штрафстоянке.

Опасный груз из Китая до Таджикистана должен был довезти дальнобойщик Василий Коротич. Водитель большегруза рассказывает, что не догадывался об опасности цианида натрия. Все выяснилось, когда мужчину остановили на таможенном посту Бауыржана Конысбаева в Туркестанской области. О том, что цианид натрия должен сопровождаться специалистом, мужчине сообщили сотрудники таможни. Дальше перевозить груз Василию не разрешили.



"На таможне Конысбаева меня остановили по причине, что нет документа на сопровождение. Оказывается, это опасный груз. Мне на руки дали только накладную, остальные документы лежали в сейф-пакете. Все было запечатано. На таможенном посту Конысбаева мне сказали, что я вез какое-то взрывчатое вещество для золота. Потом меня оштрафовали". Василий Коротич, дальнобойщик

Фура с цианидом натрия до сих пор находится на таможенном посту в Туркестанской области. По словам Василия, хозяева груза перестали с ним выходить на связь. Решить проблему самостоятельно водителю не удается.

Фото: Zakon.kz

"Уже седьмой месяц фура стоит, никто мне мою работу не оплатил. Потому что нет хозяев груза и стоит он в неположенном месте. Я не знаю, как забрать обратно свою фуру. Груз должны были конфисковать уже. Он на складе должен лежать, груз не должен в машине стоять по их логике", – рассказывает дальнобойщик.

Опасность груза подтверждают и экологи. По словам специалиста Надежды Высоцкой, перевозка цианида натрия должна быть организована строго по правилам транспортировки ядов. В противном случае утечка даже небольшого количества химических веществ может вызвать мгновенную смерть.

"Цианид соли синильной кислоты сам по себе очень токсичный. Груз должен сопровождаться специалистом. Если емкость будет открыта, то может произойти отравление. При попадании нескольких капель поражается дыхательная система, что вызывает мгновенную смерть. При соблюдении всех правил транспортировки должны пропустить". Эколог Надежда Высоцкая

А вот руководитель таможенного поста Мухамеджан Абразаков уверяет, что груз находится в специально отведенном месте и никакой опасности для людей не представляет. Чтобы забрать фуру, водителю необходимо получить соответствующие документы.





Фото: Zakon.kz





"10 сентября 2022 года на таможенный пост Бауыржана Конысбаева прибыла фура с цианидом натрия, она попадает под экспортный контроль. То есть при перевозке данного товара на территории Казахстана необходимо иметь разрешение на транзит данной продукции, которую выдает уполномоченный орган. Наши требования: чтобы дальше перевезти этот груз, ему необходимо приобрести этот документ. Фура сейчас находится в специально отведенном участке, для таких товаров, которые нельзя перевозить в Казахстане. Он огражден и оцеплен, в целом никакой ущерб не нанесен", – сказал он.

Корреспондент Zakon.kz также обратился в Департамент государственных доходов Туркестанской области, чтобы узнать подробности дела. Однако сотрудники ведомства инцидент на момент публикации материала не прокомментировали.

Карина Адильбекова