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Казахстанские дети смогут подавать жалобы в ООН на нарушения их прав

разработан проект закона О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений Фото: unsplash
В Казахстане разработан проект закона "О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающейся процедуры сообщений", сообщает Zakon.kz.

Государства-участники Протокола и Конвенции о правах ребенка признают все предусмотренные в ней права за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств, говорится в документе.

Считается, что Протокол усилит и дополнит национальные и региональные механизмы и даст детям возможность подавать жалобы на нарушения их прав в Комитет ООН по правам ребенка.

Указывается, что государство-участник Протокола признает компетенцию Комитета. В то же время Комитет не осуществляет свою компетенцию в отношении государства-участника Протокола по вопросам, касающимся нарушений прав, предусмотренных в договоре, участником которого это государство не является.

В то же время Комитет не принимает никаких сообщений, если они касаются государства, которое не является участником Протокола.

Предусматривается, что государство-участник предпринимает все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы лица, находящиеся под его юрисдикцией, не подвергались каким-либо нарушениям прав человека, жестокому обращению или запугиванию вследствие направления сообщений или сотрудничества с Комитетом.

При этом говорится, что личность любого соответствующего лица или соответствующей группы лиц не раскрывается публично без их явно выраженного согласия.

Документ предусматривает, что в любое время после получения сообщения и до вынесения решения по существу Комитет может препроводить соответствующему государству-участнику для неотложного рассмотрения тем просьбу о принятии этим государством-участником таких временных мер, которые могут потребоваться в чрезвычайных обстоятельствах во избежание причинения возможного непоправимого ущерба жертве или жертвам предполагаемых нарушений.

Как поясняется, принятие закона предоставит возможность детям, либо их родителям (законным представителям) подавать жалобу в Комитет ООН о правах ребенка о нарушении своих прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка, если эти нарушения не были полностью разрешены в национальных судах, а также развитие механизма защиты основных прав ребенка, нарушаемых государством, путем обращения в независимые и беспристрастные органы.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 апреля.

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Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
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