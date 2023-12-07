Казахстанские дети и их родители смогут напрямую жаловаться в Комитет ООН

Депутаты Сената одобрили законопроект "О ратификации факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений". Протокол предусматривает обращение с жалобами напрямую в Комитет ООН, сообщает Zakon.kz.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, принят Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 года. Это допсоглашение к Конвенции ООН о правах ребенка, которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 года.



"Задачей закона является ратификация протокола, устанавливающего механизмы рассмотрения индивидуальных жалоб детей или их родителей (законных представителей) в случаях нарушения прав, закрепленных в Конвенции о правах ребенка. В соответствии с Протоколом дети либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка, который в свою очередь, рассматривает каждое дело и принимает решения, содержащие конкретные рекомендации государствам-участникам". депутат Сената Нурторе Жусип

Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах Мажилиса 6 декабря 2023 года прокомментировал предложение эксперта ООН ввести в Казахстане запрет на физическое наказание детей.

