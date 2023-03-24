В Астане студенты стали чаще болеть туберкулезом

Заместитель главного санитарного врача столицы Жанна Пралиева обеспокоена ростом числа студентов вузов и колледжей, заражающихся туберкулезом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

24 марта на пресс-конференции в службе коммуникаций Астаны она представила статистику, которая говорит о росте заболеваемости туберкулезом среди студентов.



"Настораживает заболеваемость туберкулезом среди студентов вузов и средних учебных заведений, среди которых в 2022 году зарегистрировано 37 случаев, что на 13 случаев выше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной заболеваемости является также несвоевременное обращение за медицинской помощью, невнимательное отношение к своему здоровью". Жанна Пралиева

При этом она отмечает снижение общего числа заболевших по столице.

"Всего в столице в 2022 году зарегистрировано 452 случая туберкулеза. Это говорит о снижении заболеваемости по сравнению с предыдущим 2021 годом (456 случаев)". Жанна Пралиева

Директор Городского центра фтизиопульмонологии Астаны Анна Цепке отметила, что во всем мире туберкулез является одной из 10 основных причин смерти.

Она добавила, что около одной четверти населения мира инфицированы туберкулезом. Но не у всех носителей бактерий туберкулеза развивается сама болезнь и не все могут ее передавать. Вероятность того, что люди, инфицированные туберкулезными бактериями, заболеют туберкулезом на протяжении своей жизни, составляет 5-15%.

"Люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ-инфекцией, страдающие от недостаточности питания, или люди с диабетом, а также люди, употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. У людей, инфицированных ВИЧ, вероятность развития активной формы туберкулеза возрастает в 18 раз. У людей, страдающих от недостаточного питания, риск возрастает в три раза. Расстройства, вызванные употреблением алкоголя, и курение табака повышают риск заболевания туберкулезом, соответственно, в 3,3 и 1,6 раза". Анна Цепке

Спикеры также подчеркивают, что туберкулез – излечимое заболевание. Сегодня в Казахстане внедрили самые современные методы ранней диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в соответствии с международными стандартами. Для раннего выявления туберкулеза используются ускоренные методы бактериологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза, соответствующие международным стандартам и рекомендованные ВОЗ.