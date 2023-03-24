Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Новые поправки: кого будут хоронить в Национальном пантеоне

кого будут хоронить в национальном пантеоне Фото: islam.kz
Министерство культуры и спорта подготовило изменения в Положение о Национальном пантеоне, сообщает Zakon.kz.

Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Так, говорится, что Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астана.

Территория Пантеона включает:

  • административное, хозяйственное и вспомогательные здания;
  • надмогильные сооружения;
  • парковую и прилегающую зоны.

В прежней редакции планировалось также установить музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти" и мемориальное здание.

Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

  1. президенты Республики Казахстан;
  2. премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан;
  3. министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
  4. лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
  5. граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;
  6. граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";
  7. граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
  8. другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан;
  9. с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.

Стоит отметить, что в новой редакции положения отсутствует пункт о захоронении членов семей президентов РК.

В Пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лиц:

  • фамилия, имя и отчество (при наличии);
  • дата поступления умершего (погибшего) в Пантеон и погребения тела.

Ранее в этой книге размещалась биография умершего и его заслуги перед страной.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 7 апреля.

Читайте также

Трамадол внесли в список наркотических веществ в Казахстане

Паводки и ремонт ТЭЦ обсудили в правительстве Казахстана

Лариса Черненко
Открытые НПА Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
В Кремле отреагировали на намерение Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Raim устроил романтический сюрприз Ерке Есмахан
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
Мощная магнитная буря продолжается на Земле третий день
прогноз погоды на неделю
Синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы на неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления