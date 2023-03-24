Новые поправки: кого будут хоронить в Национальном пантеоне
Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.
Так, говорится, что Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астана.
Территория Пантеона включает:
- административное, хозяйственное и вспомогательные здания;
- надмогильные сооружения;
- парковую и прилегающую зоны.
В прежней редакции планировалось также установить музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти" и мемориальное здание.
Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:
- президенты Республики Казахстан;
- премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан;
- министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы;
- лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері";
- граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней;
- граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда";
- граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы";
- другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан;
- с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.
Стоит отметить, что в новой редакции положения отсутствует пункт о захоронении членов семей президентов РК.
В Пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лиц:
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- дата поступления умершего (погибшего) в Пантеон и погребения тела.
Ранее в этой книге размещалась биография умершего и его заслуги перед страной.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 7 апреля.