Новые поправки: кого будут хоронить в Национальном пантеоне

Министерство культуры и спорта подготовило изменения в Положение о Национальном пантеоне, сообщает Zakon.kz.

Национальный пантеон – место для погребения умерших (погибших) лиц, представляющее собой архитектурный объект мемориального значения, основанный в целях увековечения памяти выдающихся деятелей государства, науки, культуры, а также лиц, внесших вклад в развитие Казахстана.

Так, говорится, что Пантеон находится в ведении местного исполнительного органа столицы на территории города Астана.

Территория Пантеона включает:

административное, хозяйственное и вспомогательные здания;

надмогильные сооружения;

парковую и прилегающую зоны.

В прежней редакции планировалось также установить музей памяти (XX-XXI веков) с монументом "Стена памяти" и мемориальное здание.

Погребению на территории Пантеона подлежат следующие умершие (погибшие) лица:

президенты Республики Казахстан; премьер-министры Республики Казахстан и их заместители, председатели палат Парламента Республики Казахстан и их заместители, государственные советники Республики Казахстан, руководители Администрации президента Республики Казахстан, председатели Конституционного суда Республики Казахстан, Верховного суда Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан; министры, руководители государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, акимы областей, городов республиканского значения и столицы; лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері"; граждане, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Отан", "Еңбек Даңқы" трех степеней; граждане, удостоенные званий "Герой Советского Союза", "Герой Социалистического Труда"; граждане, удостоенные почетного звания "Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы"; другие граждане по особому решению президента Республики Казахстан; с лицами, подлежащими погребению в Пантеоне, могут быть захоронены их умершие (погибшие) супруги.

Стоит отметить, что в новой редакции положения отсутствует пункт о захоронении членов семей президентов РК.

В Пантеоне ведется книга регистрации погребений, содержащая следующие сведения об умерших (погибших) лиц:

фамилия, имя и отчество (при наличии);

дата поступления умершего (погибшего) в Пантеон и погребения тела.

Ранее в этой книге размещалась биография умершего и его заслуги перед страной.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 7 апреля.