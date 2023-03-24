Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам
Согласно информации Территориальной избирательной комиссии по городу Алматы, стало известно количество мандатов от каждой партии в маслихат города.
- Больше всего мест в маслихате получила партия власти Amanat – 12 мандатов.
- Второе и третье места разделили партия Respublica и "Народная партия Казахстана". От них в маслихат проходят три депутата.
- Партия "Байтак" расположилась на четвертом месте с двумя мандатами, а еще один – у партии "Ак жол".
Так, за партию Amanat было отдано почти 52% голосов, чуть более, чем по 13%, получили партия Respublica и Народная партия Казахстана. 5,23% голосов было отдано партии "Ак жол", еще 2,83% – партии "Ауыл".
В свою очередь в маслихат Алматы по одномандатным территориальным избирательным округам прошел 21 человек:
- по округу №1 - Аким Турсунов
- по округу №2 - Дастан Джантелиев
- по округу №3 - Гульжан Бекенова
- по округу №4 - Анна Башинская
- по округу №5 - Зауреш Омирбаева
- по округу №6 - Бахытбек Жумабаев
- по округу №7 - Алтынай Кобеева
- по округу №8 - Тимур Елеусизов
- по округу №9 - Сергей Козлов
- по округу №10 - Болат Ибрагимулы
- по округу №11 - Кайрат Бегалин
- по округу №12 - Мухтар Зулеев
- по округу №13 - Ералы Сауранбаев
- по округу №14 - Еркинбек Рахишев
- по округу №15 - Мурат Утемисов
- по округу №16 - Карашаш Джузеева
- по округу №17 - Амиржан Набиев
- по округу №18 - Дулат Тастикеев
- по округу №19 - Зия Талгатов
- по округу №20 - Андрей Шин
- по округу №21 - Дулат Рамазанов
Всего количество избирателей по Алматы – 1 202 078. Из них проголосовали 302 270 человек. Количество неиспользованных и испорченных бюллетеней составляет 911 091.
19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.