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Кто стал депутатом маслихата Алматы по одномандатным округам

Избирательные участки открыты для голосования Фото: МИД РК
Данные по итогам прошедших выборов и подсчета голосов по одномандатным округам Алматы озвучили представители Территориальной избирательной комиссии. Председатель ТИК по городу Алматы Асель Калыкова в прямом эфире назвала количество мест в маслихат, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Территориальной избирательной комиссии по городу Алматы, стало известно количество мандатов от каждой партии в маслихат города.

  • Больше всего мест в маслихате получила партия власти Amanat – 12 мандатов.
  • Второе и третье места разделили партия Respublica и "Народная партия Казахстана". От них в маслихат проходят три депутата.
  • Партия "Байтак" расположилась на четвертом месте с двумя мандатами, а еще один – у партии "Ак жол".

Так, за партию Amanat было отдано почти 52% голосов, чуть более, чем по 13%, получили партия Respublica и Народная партия Казахстана. 5,23% голосов было отдано партии "Ак жол", еще 2,83% – партии "Ауыл".

В свою очередь в маслихат Алматы по одномандатным территориальным избирательным округам прошел 21 человек:

  • по округу №1 - Аким Турсунов
  • по округу №2 - Дастан Джантелиев
  • по округу №3 - Гульжан Бекенова
  • по округу №4 - Анна Башинская
  • по округу №5 - Зауреш Омирбаева
  • по округу №6 - Бахытбек Жумабаев
  • по округу №7 - Алтынай Кобеева
  • по округу №8 - Тимур Елеусизов
  • по округу №9 - Сергей Козлов
  • по округу №10 - Болат Ибрагимулы
  • по округу №11 - Кайрат Бегалин
  • по округу №12 - Мухтар Зулеев
  • по округу №13 - Ералы Сауранбаев
  • по округу №14 - Еркинбек Рахишев
  • по округу №15 - Мурат Утемисов
  • по округу №16 - Карашаш Джузеева
  • по округу №17 - Амиржан Набиев
  • по округу №18 - Дулат Тастикеев
  • по округу №19 - Зия Талгатов
  • по округу №20 - Андрей Шин
  • по округу №21 - Дулат Рамазанов 

Всего количество избирателей по Алматы – 1 202 078. Из них проголосовали 302 270 человек. Количество неиспользованных и испорченных бюллетеней составляет 911 091.

19 марта в Казахстане состоялись выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. 20 марта в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты, по которым в Мажилис прошли шесть партий: Amanat, "Ауыл", Respublica, "Ак жол", "Народная партия Казахстана" и ОСДП.

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