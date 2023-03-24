Казахстанская девушка-стрелок завоевала бронзовую медаль Кубка мира

Александра Ле выиграла бронзовую награду этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в индийском городе Бхопал, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!



В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров она набрала 261.2 балла.



В турнире, проходящем в штате Мадхья-Прадеш, участвуют 208 сильнейших стрелков из 31 страны. В их числе 18 спортсменов из Казахстана. Этап Кубка мира завершится 27 марта.