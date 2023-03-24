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Казахстанская девушка-стрелок завоевала бронзовую медаль Кубка мира

Казахстанская девушка-стрелок завоевала бронзовую медаль Кубка мира Фото: пресс-служба МКС РК
Александра Ле выиграла бронзовую награду этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в индийском городе Бхопал, сообщает Zakon.kz.

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В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров она набрала 261.2 балла.

В турнире, проходящем в штате Мадхья-Прадеш, участвуют 208 сильнейших стрелков из 31 страны. В их числе 18 спортсменов из Казахстана. Этап Кубка мира завершится 27 марта.

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