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Спорт

Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку

гимнаст, Зейнолла Идрисов, спорт, , фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 15:54 Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Он успешно выступил в финале упражнений на коне и получил от судей 14,400 балла.

Первое место занял американец Брэндон Дэнг (14,633). Серебряная награда осталась за Патриком Хупсом из США – 14,533.

Теперь в активе команды Казахстана три медали. Днем ранее "серебро" завоевали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).

Андрей Дюсупов
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