Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку

Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

Он успешно выступил в финале упражнений на коне и получил от судей 14,400 балла.

Первое место занял американец Брэндон Дэнг (14,633). Серебряная награда осталась за Патриком Хупсом из США – 14,533.

Теперь в активе команды Казахстана три медали. Днем ранее "серебро" завоевали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).