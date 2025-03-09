Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Баку
Фото: НОК РК
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне и получил от судей 14,400 балла.
Первое место занял американец Брэндон Дэнг (14,633). Серебряная награда осталась за Патриком Хупсом из США – 14,533.
Теперь в активе команды Казахстана три медали. Днем ранее "серебро" завоевали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).
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