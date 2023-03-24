Какие изменения ждут ЖКХ: короб – за свой счет, автомойку – под запрет

Поправки, внесенные в законодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве, обязывают собственника квартиры в случае аварии на общедомовых инженерных сетях за свой счет ломать короба вокруг труб, сообщает Zakon.kz.

Как отметил управляющий директор АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" Маргулан Абдыкаримов, собственники квартир и нежилых помещений при чистовых ремонтах огораживают коробами инженерные сети.

"В случае аварий или протечек собственники нередко отказываются за свой счет вскрывать данные короба при аварийных ситуациях. В связи с этим законодательно закреплена норма, что собственники квартир и нежилых помещений самостоятельно производят демонтаж тех конструкций, которые они самовольно возвели". Маргулан Абдыкаримов

Кроме того, одна из поправок касается парковочных площадей и кладовок.

"На сегодня на практике собственники парковочных мест организуют в паркинге автомойки, что не соответствует санитарным и строительным нормам содержания паркинга многоквартирного жилого дома. В связи с этим законодательно закреплен запрет на изменение конструктивной части и функционального назначения паркинга, входящего в состав общего имущества кондоминиума или парковочного места, находящегося в этом паркинге". Маргулан Абдыкаримов

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" подписан президентом 15 марта 2023 года. Законом предусмотрены 164 поправки в 9 законов РК, среди которых законы о жилищных отношениях, о нотариате, о местном государственном управлении и самоуправлении и другие.