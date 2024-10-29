Финансирование проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры ЖКХ: внесены изменения

Постановлением правительства от 24 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Программу финансирования проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства РК на 2024-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что программа будет реализовываться в направлении модернизации и развития жилищно-коммунального сектора, в частности, инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии СЕМ.

Финансирование проектов в сфере строительства и модернизации (реконструкция, капитальный ремонт) инженерных сетей электро-, теплоснабжения и активов, задействованных при производстве тепловой энергии СЕМ, будет осуществляться, помимо собственных средств СЕМ, за счет средств финансирующих организаций и средств РБ в пропорции 60/40.

Вместе с тем за счет бюджетного кредитования финансируются расходы, направленные на строительство и модернизацию (реконструкция и капитальный ремонт).

При этом финансирование указанных проектов СЕМ будет осуществляться с использованием следующих механизмов:

прямое кредитование финансирующими организациями СЕМ;

финансирование СЕМ за счет выпуска местными исполнительными органами государственных ценных бумаг.

Кроме этого программа дополнена подразделом, который предусматривает финансирование субъектов естественных монополий за счет выпуска местными исполнительными органами государственных ценных бумаг (облигации).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.