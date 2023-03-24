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Законодательство РК

Ребенка убили в Темиртау

Ребенка убили в Темиртау Фото: Zakon.kz
23 марта 2023 года в одной из темиртауских квартир обнаружено тело малолетнего ребенка. Корреспонденту Zakon.kz 24 марта в областной полиции рассказали, что личность подозреваемого установлена и он объявлен в розыск.

В убийстве ребенка подозревается 24-летний сожитель матери ребенка.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 3 УК РК ("Убийство"). В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры к его задержанию".Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, в интересах следствия не разглашается.

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Карагандинская область Темиртау
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