Ребенка убили в Темиртау
Фото: Zakon.kz
23 марта 2023 года в одной из темиртауских квартир обнаружено тело малолетнего ребенка. Корреспонденту Zakon.kz 24 марта в областной полиции рассказали, что личность подозреваемого установлена и он объявлен в розыск.
В убийстве ребенка подозревается 24-летний сожитель матери ребенка.
"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч. 3 УК РК ("Убийство"). В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры к его задержанию".Пресс-служба Департамента полиции Карагандинской области
Иная информация, как отметили в ведомстве, в интересах следствия не разглашается.
В Алматы в ночь на 15 марта зарезали мужчину. Убийство произошло в мкр. "Самал-3" на детской площадке. Погибшего обнаружили под окнами жилого дома у лавочек. Подозреваемый был задержан по горячим следам и взят под стражу.
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