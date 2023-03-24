Ребенка убили в Темиртау

Фото: Zakon.kz

23 марта 2023 года в одной из темиртауских квартир обнаружено тело малолетнего ребенка. Корреспонденту Zakon.kz 24 марта в областной полиции рассказали, что личность подозреваемого установлена и он объявлен в розыск.

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