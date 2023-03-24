Топ-4 самых меркантильных знака зодиака назвали астрологи
Как пишет портал FTimes.ru, представители этих четырех созвездий чаще всего с легкостью променяют любовь, искренность и элементарные проявления заботы на деньги.
Для них меркантильные отношения, в которых все покупается и все продается, – обычное дело. Ведь превыше всего – финансовая независимость и стабильность.
Наивысшее счастье Тельцов – "музыка" шуршащих купюр
Тельцам всегда хочется все больше и больше. Лучшей же "музыкой" для представителей этого знака является шуршание купюр.
Более того, в спутники себе Тельцы выбирают перспективных партнеров, причем как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Все дело в том, что им нужен человек, который будет тянуть их вверх. И даже если в таком партнерстве нет любви, для Тельцов это не так важно, если они живут в достатке и комфорте.
Весы хотят мало работать и в то же время иметь много денег
Для Весов самое главное – комфорт и достаток, но сами они очень не любят работать для этого, поэтому ищут того человека, кто будет работать за двоих.
Любовь представителей этого знака максимально практична. Даже скорее это и не любовь вовсе, а потребность в удовлетворении всех самых высоких запросов. Если же вы не сможете обеспечить своих Весов всем, в чем они нуждаются, то они сразу начнут подыскивать себе более перспективного партнера.
Стрелец нуждается во всем самом лучшем
Стрельцы очень стараются всем показать и доказать, что для них деньги – не главное. Но на самом деле они нуждаются в материальных благах, как в воздухе.
Они не могут носить плохую одежду или есть нездоровую пищу, а отдыхать предпочитают на лучших курортах. Если у них не хватает денег, они без зазрения совести возьмут недостающую сумму у своего партнера.
Для Водолеев деньги – способ самореализации
Водолеи – вообще особенный знак, если брать материальную сторону жизни. Для них финансы – это все. А главное – это возможность достичь поставленных целей и занять более высокую ступень в обществе.
Так же как и Стрельцы, Водолеи запросто возьмут деньги у своего партнера, если им не хватает на осуществление большой или маленькой мечты. Если же вы откажете своему Водолею в материальной помощи, то он может резко вас разлюбить.
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