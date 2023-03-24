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Законодательство РК

В Семее задержан подозреваемый в поставке и сбыте наркотиков

В Семее задержан подозреваемый в поставке и сбыте наркотиков Фото: polisia.kz
Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Семея совместно со спецподразделением Нацгвардии задержали подозреваемого в поставке и сбыте наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Задержание произошло 21 февраля на посту "Иртыш". 31-летний житель Павлодара подозревается в поставке психотропных веществ в Экибастуз, Аксу и Семей.

Во время обыска автомобиля в тайнике под бардачком обнаружено 67 термоусадок, в которых имелись полимерные пакеты с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что предоставленное на исследование вещество является аналогом психотропного вещества A-PVP общим весом 31,36 г.

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”, – передает пресс-служба ДП Абайской области.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержанный водворен в ИВС города Семея.

Ранее в МВД рассказали о ликвидации международной ОПГ в Алматы.

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