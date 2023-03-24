Ситуация в Украине: пакет военной помощи от Швеции, президент Бразилии предлагает создать "мирный клуб"

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Дмитрий Медведев заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для РФ основанием для применения любого оружия, сенатор парламента в Румынии Шошоаке подала законопроект, предлагающий присоединить к Румынии часть южного региона Украины, сообщает Zakon.kz.

Власти Украины не будут до завершения боевых действий изымать у населения оружие, которое было роздано в феврале прошлого года, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Парламент Швеции одобрил новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли САУ Archer и танки Leopard. Стоимость составляет €554 млн.

С организацией телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина возникли сложности из-за позиции Китая, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер.

Минреинтеграции Украины сообщило, что страна вернула тела 83 погибших военнослужащих.

Сенатор парламента в Румынии Шошоаке подала законопроект, предлагающий присоединить к Румынии часть южного региона Украины. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что против политика введут санкции.

11-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы, утверждает глава Еврокомиссияи Урсула фон дер Ляйен.

Применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ, причем на Западе об этом прекрасно известно, считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских ВС Игорь Кириллов.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для РФ основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного доктриной ядерного сдерживания.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в Китай хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта в Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру. Читайте также В Казахстане произошел значительный рост проявлений лжетерроризма - Ермек Сагимбаев О правовом регулировании состава правительства высказался Марат Башимов Кто проходит в маслихаты Атырау, Уральска и Петропавловска по одномандатным округам

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