Ситуация в Украине: пакет военной помощи от Швеции, президент Бразилии предлагает создать "мирный клуб"
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Дмитрий Медведев заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для РФ основанием для применения любого оружия, сенатор парламента в Румынии Шошоаке подала законопроект, предлагающий присоединить к Румынии часть южного региона Украины, сообщает Zakon.kz.
- Власти Украины не будут до завершения боевых действий изымать у населения оружие, которое было роздано в феврале прошлого года, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
- Парламент Швеции одобрил новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли САУ Archer и танки Leopard. Стоимость составляет €554 млн.
- С организацией телефонного разговора Зеленского и Си Цзиньпина возникли сложности из-за позиции Китая, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
- ООН задокументировала не менее 25 случаев расправы над российскими пленными со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявила глава мониторинговой миссии организации Матильда Богнер.
- Минреинтеграции Украины сообщило, что страна вернула тела 83 погибших военнослужащих.
- Сенатор парламента в Румынии Шошоаке подала законопроект, предлагающий присоединить к Румынии часть южного региона Украины. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что против политика введут санкции.
- 11-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы, утверждает глава Еврокомиссияи Урсула фон дер Ляйен.
- Применение Киевом боеприпасов с обедненным ураном нанесет непоправимый вред военнослужащим ВСУ, причем на Западе об этом прекрасно известно, считает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских ВС Игорь Кириллов.
- Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что попытка Украины отвоевать Крым станет для РФ основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного доктриной ядерного сдерживания.
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе визита в Китай хочет предложить создание "мирного клуба" с участием Китая для разрешения конфликта в Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру.
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